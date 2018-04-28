РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Лидер оппозиции Армении пообещал новые протесты и призвал к переговорам

Сюжет:
Главное за 28 апреля 2018 года (11)
19:2328.04.2018
(обновлено: 19:44 28.04.2018)
5141323
© REUTERS / Gleb GaranichМитинг лидера протестов Никола Пашиняна в армянском Гюмри. Архивное фотоМитинг лидера протестов Никола Пашиняна в армянском Гюмри. Архивное фото
© REUTERS / Gleb Garanich

ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Лидер акций протестов в Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с представителями правящей Республиканской партии Армении (РПА) для принятия решения по урегулированию ситуации в стране. Он также отметил необходимость возобновить с воскресенья акции протеста в Ереване с новой силой.

Лидер протестного движения Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сторонники Пашиняна намерены продолжать акции протеста

В свою очередь в РПА заявили, что не будут выдвигать кандидата на пост премьера, но партия примет участие в предстоящих парламентских выборах. Представители оппозиции в ответ на это сообщили, что акции протеста всё равно не прекратят.

Российская делегация в Армении обсудила ситуацию в стране со всеми фракциями Национального собрания (парламента), при этом от оппозиции присутствовал лишь один человек.

Оппозиция готова к переговорам

Пашинян на митинге своих сторонников в Иджеване заявил, что готов встретиться со всеми депутатами правящей Республиканской партии Армении.

"Мы заинтересованы в скорейшем решении проблемы, и если есть сложности, связанные с тем или иным форматом переговоров, мы готовы к прямым переговорам со всеми депутатами фракции Республиканской партии Армении, чтобы предложить наши решения, выслушать их мнения. Мы готовы к встрече и со всеми другими депутатами", — заявил Пашинян.

При этом член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что его политическая сила не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра.

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата в премьер-министры
"Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение", — сказал Шармазанов, добавив, что тем самым партия стремиться избежать конфронтации и дестабилизации страны.

Он также заявил, что РПА примет участие в предстоящих парламентских выборах.

Первого мая парламент Армении приступит к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Оппозиция настаивает на избрании руководителем правительства лидера протестов Пашиняна, угрожая в противном случае вывести на улицы своих сторонников.

РФ заинтересована в законности

Делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями парламента Армении, при этом от оппозиционной фракции "Елк" присутствовал только один человек.

"Со всеми фракциями встречались, кроме "Елк": подошел только один человек… постольку они там по улицам бегают. Все остальные в полном составе подъехали, со всеми мы провели очень обстоятельный разговор по всем вопросам", — сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Константин Федорович Затулин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Россия заинтересована в законных выборах премьера Армении, заявил Затулин
По его словам, Пашиняна приглашали на субботнюю встречу с представителями фракций. "Он, как говорят, сейчас в другом городе, мы его пригласили. Я его представителю сегодня сказал, что мы открыты для встречи, мы объективны, мы никому ничего не навязываем, хотим понять, чем вы дышите и что вы хотите дальше делать", — отметил Калашников.

Вместе с тем, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы избирательные процессы в Армении происходили в рамках законных процедур.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло по законной процедуре в стенах парламента. Россия будет очень внимательно за этим следить, и я не уверен, что если речь пойдет о том, чтобы сломать эту процедуру и попробовать кому бы то ни было эту процедуру насильственным образом изменить исходя из революционной целесообразности, мы в России это так однозначно признаем", — сказал Затулин. При этом он отметил, что выражает свое личное мнение.

Он добавил, что если в результате выборов премьера победят лидер протестующих Никол Пашинян, глава фракции "Блок Царукян" Гагик Царукян или врио премьера Карен Карапетян, Россия будет работать с новым правительством Армении исходя из союзнических обязательств, рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства.

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Минюст Армении призвал разрешить политический кризис путем консенсуса
В свою очередь Минюст Армении считает, что сложившуюся в стране ситуацию надо решать лишь политическими методами в консенсуса.

"В стране сложилась сложная ситуация, и она должна быть разрешена политическими средствами в условиях консенсуса. Власти делают все для мирного урегулирования проблемы", — заявил исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

По его словам, иное решение чревато опасными последствиями, в частности повторением уличных акций протеста.

Второй день автопробега

Сторонники оппозиции на улице в Ереване. 25 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Оппозиция начала автопробег на север Армении
Тем временем Ереван второй день отдыхает от уличных акций протеста. Лидер протестов со своими сторонниками в субботу провел автопробег в северные районы страны..

Накануне автопробег оппозиции Ереван-Гюмри завершился многотысячным митингом во втором по величине городе Армении. Во время митинга Пашинян заявил, что в случае прихода оппозиции к власти, Армения останется в ОДКБ, так как членство в этой организации отвечает национальным интересам страны.

В ходе автопробега Пашинян заявил о необходимости возобновить с воскресенья "акции гражданского неповиновения с новой силой". Он отметил, что действия протестующих должны быть сильными и решительными, однако борьба не должна быть насильственной.

Полиция допускает, что могут быть провокации

Полиция Армении сообщила, что провокаторы могут устроить столкновения с силами правопорядка в Ереване в день выборов премьер-министра Армении 1 мая.

"Полиция в рамках своих полномочий сделает все для обеспечения жизни и здоровья участников мирных собраний, не предпримет никаких действий, ведущих к усложнению ситуации. Но, по полученной информации, есть потенциальная угроза, что некоторые экстремистские группы, воспользовавшись сложившейся ситуацией, могут пойти на провокации, подстрекая столкновения с полицией", — сообщила в субботу пресс-служба полиции республики.

Сотрудники правоохранительных органов на улице в Ереване. 25 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
В день выборов премьера Армении возможны провокации, предупредила полиция
Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Комментировать
В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
grigory.smirnoff2015
Ни кто не финансирует.Все народ победил.Майдан не состоялся.Это последгие новости.Будет один кандитат от народа Никол Пашинян
20:37
28.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена