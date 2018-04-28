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Калининградцы почтили память погибших советских бойцов в Польше

19:1228.04.2018
(обновлено: 19:30 28.04.2018)
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© РИА Новости / Леонид СвиридовПерейти в фотобанкКалининградские байкеры в польском городе Бранево. Архивное фотоКалининградские байкеры в польском городе Бранево. Архивное фото
© РИА Новости / Леонид Свиридов
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БРАНЁВО (Польша), 28 апр — РИА Новости. Калининградская делегация: ветераны, школьники, представители общественных организаций и региональной власти во главе с губернатором Антоном Алихановым, а также около 100 байкеров — почтили в субботу память погибших советских бойцов на крупнейшем в Европе захоронении, которое находится в приграничном польском городе Бранёво.

Советское военное кладбище. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Золотов
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Благородная традиция

Началась традиционная памятная акция, которую инициировало калининградское правительство еще в 2010 году, ранним утром в Калининграде, когда перед отъездом на пункты пропуска колонна байкеров сделала первую остановку у памятника "1200 героям-гвардейцам", вместе с главой региона мотоциклисты возложили цветы и венки к стеле, затем отправились к погранпереходам.

В Бранёво траурный митинг начался с исполнения гимнов России и Польши. Затем православный и католический священники провели молебен о покоящихся советских бойцах. Венки и цветы к памятнику погибшим польским солдатам возложили представители российских и польских властей, ветеранских организаций, молодежь и члены мотоклубов Калининградской области, поддержали которых и представители байкерского движения из Польши.

"Молодёжь должна помнить, что была та война, была эта трагедия. Эта поездка более официальная, у себя в Калининграде мы проводим много других мероприятий, обустраиваем, например, заброшенные захоронения. Само польское население совсем не против, чтобы мы здесь были. То, что происходит в политических кругах, это совсем другое дело. Но даже польские байкеры прикрепляют к лацкану георгиевскую ленточку", — рассказал РИА Новости постоянный участник акции, байкер из Калининградской области Андрей Капелев.

В неоплатном долгу

Скульптурная композиция на кладбище советских воинов в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Идею памятного мотопробега из Калининграда к крупнейшему в Европе захоронению советских воинов в 2010 году активно поддержали участники мотоклубов. Бывшие губернаторы Георгий Боос и Николай Цуканов в разные годы возглавляли колонну байкеров. Участвовали в акции также мотоциклисты из других российских регионов и других стран: Литвы, Латвии, Белоруссии и Польши. Самым масштабным по числу участников был 2012 год, когда в колонну построились более 500 байкеров. Поддержал традицию и нынешний глава региона Антон Алиханов.

"Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед героями Второй мировой войны. Мы знаем, какой ценой досталась эта победа. Завоевана она не только силой оружия, но и единством многих народов. Это и скорбь, с одной стороны, и радость от того, что с нами сегодня были и ветераны, и польские друзья, несмотря ни на что. За мемориалом ухаживают, и поляки и калининградцы. Уверен, что традиция будет продолжена", — сказал Алиханов.

Губернатор поблагодарил представителей польского муниципалитета и местных жителей, которые продолжают следить за захоронением и мемориалов, помнят общую историю и чтут общую победу.

"Есть люди, которые приходят сюда и ставят свечи. Это самое большое кладбище в Европе, актов вандализма здесь не было. Отношение жителей нормальное, все знают, что здесь похоронены советские солдаты, никто не собирается сносить ничего", — сказал житель Бранёво Ежи Мажаш.

Захоронение образовалось в ходе боевых действий, там же находятся останки тех, кто скончался от ранений и болезней в 1945 году. Сразу же после войны началось строительство мемориального комплекса на площади более 6 гектаров. В послевоенные годы сюда перезахоранивали останки павших воинов из окрестных братских и одиночных могил. В 1968 году возвели обелиск из песчаника и две скульптурные группы по бокам, изображающие солдат.

Имя героя

Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мемориальное кладбище советских солдат и офицеров в польском Бранёво – крупнейшее за пределами России. Там похоронено более 31 тысячи человек, из которых известны имена только двух тысяч бойцов. Сегодня на безымянной могиле появилась табличка с именем Ивана Мартыновича Ладушкина.

"К сожалению, не все могилы обрели имена, еще много лет нам нужно будет работать над этим. Но вот сегодня появилась табличка Героя Советского Союза Ивана Ладушкина. Много споров было о том, где он погиб, где он захоронен. Выяснилось, что место захоронения его здесь, в Бранёво", — сказал губернатор.

В марте 1945 года танковая рота Ладушкина прорвала немецкую оборону к юго-западу от города Хайлигенбайль (ныне Мамоново), обошла вражескую батарею и уничтожила ее, взяв важную высоту. В бою его танк был подбит, но Ладушкин, несмотря на ранения и ожоги, продолжал руководить действиями своей роты. Ладушкин погиб за двое суток до взятия танковой ротой немецкого города Людвигсорт. Воин посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Сегодня Людвигсорт называется Ладушкин.

События, объединяющие народы

Всего на территории Польши похоронены более 600 тысяч советских солдат, погибших при освобождении страны, еще, по разным данным, от 700 до 800 тысяч советских военнопленных содержались в концлагерях на территории Польши. Здесь находится несколько сотен воинских захоронений и памятных знаков советским бойцам.

Центр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos / jacek_kadaj
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"В истории отношений России и Польши есть событие, которое должно нас объединять. Самое важное из этих исторических фактов — это опыт совместной борьбы Советского Союза и польского народа с фашизмом. Почему после стольких лет мы продолжаем вспоминать об этих событиях так, как будто они произошли недавно. Потому что тогда речь шла не о том, как, а о том, будут ли вообще жить наши народы", — сказал на траурном митинге посол России в Польше Сергей Андреев.

По словам посла, напоминать о том, как досталась мирная жизнь, необходимо постоянно.

"Нам надо помнить, что есть вещи более важные, чем разногласия, которые у нас есть по вопросам текущей политики того или иного государства. Помня об этом, нам нужно устраивать наши отношения сегодня", — добавил посол.

Покинув мемориальное кладбище, делегация отправилась в центр Бранёво, к памятному знаку польскому генералу Владиславу Андерсу, который в начале войны командовал польской армией, сформированной на советской территории по соглашению между СССР и польским эмигрантским правительством.

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