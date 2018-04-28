Глава Белоруссии призвал чиновников не допустить "армянского сценария"

МИНСК, 28 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников работать так, чтобы люди в стране чувствовали, что власть "старается для них что-то сделать", чтобы в республике не произошли события по "армянскому сценарию".
Президент напомнил о событиях в Армении, где "полыхнула вся страна". "Я с президентом (Армении — ред.) разговаривал. Он мне позвонил, говорит: "Александр Григорьевич, прозевали", — отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что были и другие причины, которые привели к событиям в Армении — серьезные проблемы в экономике страны и с коррупцией.
"Почему я особенно губернаторов в последнее время дергаю — если прозевают губернаторы, никто не поправит. Это мне потом надо бежать и закладывать голову. Это центральные люди в стране — губернаторы и мэр Минска. А в его команде все вы, особенно председатели райисполкомов. Смотрите, чтобы мы сами себе не создали проблем", — подчеркнул глава государства.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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