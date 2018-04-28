Глава Белоруссии призвал чиновников не допустить "армянского сценария"

МИНСК, 28 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников работать так, чтобы люди в стране чувствовали, что власть "старается для них что-то сделать", чтобы в республике не произошли события по "армянскому сценарию".

Заявление прозвучало в субботу на совещании в Житковичском райисполкоме, прошедшем в рамках рабочей поездки Лукашенко в Гомельскую область. "Сегодня должна быть такая политика… Чтобы нас не перевернули. Я вам сказал в послании (к народу и парламенту — ред.) — нам еще подкинут этих проблем, посмотрите. Но я за вас меньше беспокоюсь. У нас там, в Минске, дай бог удержать ситуацию", — приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Президент напомнил о событиях в Армении, где "полыхнула вся страна". "Я с президентом (Армении — ред.) разговаривал. Он мне позвонил, говорит: "Александр Григорьевич, прозевали", — отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что были и другие причины, которые привели к событиям в Армении — серьезные проблемы в экономике страны и с коррупцией.

"Почему я особенно губернаторов в последнее время дергаю — если прозевают губернаторы, никто не поправит. Это мне потом надо бежать и закладывать голову. Это центральные люди в стране — губернаторы и мэр Минска. А в его команде все вы, особенно председатели райисполкомов. Смотрите, чтобы мы сами себе не создали проблем", — подчеркнул глава государства.

По его словам, "люди должны чувствовать и понимать, что мы (власть — ред.) стараемся для них что-то сделать". "Городок в порядок привели — хорошо. Останавливаться только не надо, а от центра идти на окраину. И требовать от человека результата. Другого не дано, чтобы не потерять страну", — заявил Лукашенко. По его словам, "работать надо так, чтобы в нас потом палками не бросали, поэтому власть должна осуществлять свои функции как следует".

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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