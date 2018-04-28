Россия и Таиланд обменялись опытом по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Начальник управления администрации президента РФ по борьбе с коррупцией Андрей Чоботов провел переговоры с таиландскими коллегами, в ходе которых стороны обменялись опытом антикоррупционной работы, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что данный визит в Россию, прошедший 25-28 апреля, стал первым для делегации Национальной антикоррупционной комиссии Таиланда. Сообщается, что в рамках визита в администрации президента РФ проведены переговоры начальника управления по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова с таиландскими партнёрами.

"Стороны с участием представителей МИД РФ обменялись опытом антикоррупционной работы в России и Таиланде, включая предпринимаемые меры по профилактике коррупционных правонарушений и предотвращению конфликта интересов", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, на переговорах также были обсуждены перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в рамках международных антикоррупционных форумов, прежде всего по линии Конвенции ОООН против коррупции и Рабочей группы форума АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности. В ходе встречи была отмечена близость позиций двух стран по большинству вопросов антикоррупционной повестки дня.

По итогам консультаций подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании. Среди актуальных направлений сотрудничества выделяются совершенствование механизмов предупреждения коррупции, научно-практические семинары и исследования, а также продвижение совместных антикоррупционных инициатив на международной арене.

Подчеркивается, что переговоры прошли в дружественном и конструктивном ключе. Таиландская сторона пригласила представителей управления президента РФ по противодействию коррупции посетить Таиланд с ответным визитом.