Украинские националисты рассказали, когда Киев начнет войну с Москвой

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский рассказал, при каком условии Украина может начать военный конфликт с Россией.

Как заявил радикал в эфире канала Ukrlife.tv, сейчас Киев следует стратегии выжидания.

"В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным", – заметил Корчинский, добавив, что в этих условиях начнется "масштабная война с Россией".

При этом, по мнению националиста, Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.

"Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил", — подчеркнул Корчинский.

Дмитрий Корчинский известен своими русофобскими взглядами. Так, радикал призывал киевские власти ухудшать ситуацию в Крыму, а российских артистов называл "животными".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.