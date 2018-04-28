Сторонники Пашиняна намерены продолжать акции протеста

ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна продолжат акции протеста несмотря на отказ правящей Республиканской партии Армении выдвигать своего кандидата на поста премьера страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

В субботу вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что партия не будет выдвигать своего кандидата в премьеры, чтобы избежать конфронтации.

"Менять наши планы мы не будем, продолжим акции протеста. Заявления Шармазанова недостаточно. Республиканская партия Армении должна выразить четкую поддержку кандидату от народа", — сказал Авинян.

Ранее Пашинян заявлял, что премьером Армении должен стать "народный кандидат", который сформирует временное правительство до внеочередных выборов. Он подчеркнул, что готов сам возглавить кабин.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. Для избрания главы правительства требуется 53 голоса из 105. У РПА Национальном собрании 58 мандатов, блока "Царукян" — 31, возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) – 9, бывшей коалиционной партии Дашнакцутюн —7.

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