Зимбабве разрешило выращивание каннабиса в медицинских целях, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Зимбабве легализовало выращивание конопли в медицинских и научных целях, сообщает местная газета Herald со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социальной защиты детей Дэвида Париренятвы (David Parirenyatwa).
Согласно заявлению, для производства необходимо будет получить соответствующую лицензию от самого министра здравоохранения.
"Заявление на получение лицензии должно быть предоставлено министру в двух экземплярах и сопровождаться соответствующей пошлиной и тремя копиями плана места производства, предложенного для лицензирования", — говорится в заявлении.
Для получения лицензии частному лицу необходимо доказать, что он является гражданином страны, а юридическому – что компания зарегистрирована в Зимбабве.
По данным газеты, лицензия будет выдаваться сроком на пять лет, после чего будет предоставлена возможность получить новую.
Ранее производство марихуаны в любых целях в стране было запрещено и уголовно наказуемо, нарушителей могли приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет.