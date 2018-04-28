Российский "стоп-лист" для Литвы остается открытым, заявил МИД

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МИД РФ предупредил, что российский "стоп-лист" для наиболее одиозных литовских политиков остается открытым.

"Предупреждаем, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МИД РФ сообщил, что в ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" Россия вынуждена ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов.

Департамент миграции Литвы в январе опубликовал так называемый "список Магнитского", в который попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и четверо судей.