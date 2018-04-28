Украинцы поддержали учительницу, поздравившую Гитлера с днем рождения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Во Львове прошла акция в поддержку депутата городского совета от националистической партии "Свобода" и учительницы Марьяны Батюк, уволенной из школы за поздравления Адольфа Гитлера с днем рождения в Фейсбуке. Об этом сообщил портал Zaxid.net.

На мероприятие пришли более двухсот человек, включая членов "Свободы". Руководитель львовского отделения партии Любомир Мельничук на митинге заявил о намерениях организации отстоять Батюк в суде и доказать там, что она "не публиковала" скандальный пост. Во время акции также начался сбор подписей за отставку директора школы.

По сообщениям СМИ, 20 апреля Батюк разместила на своей странице фотографию Гитлера с подписью "Великий человек, как ни крути" и привела две цитаты из его книги. Позже пост исчез, а женщина заявила, что ее страницу взломали. В мэрии сообщили, что депутат отказалась предоставить специалистам доступ к аккаунту для проверки на предмет взлома. Руководство школы приняло решение расстаться с сотрудницей.

Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году. Среди ее инициатив — вывешивание красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) на башне львовской ратуши и флагштоке на Высоком замке, а также идея запретить исполнение песен на русском языке.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.