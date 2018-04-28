Правящая партия Армении примет участие в парламентских выборах

ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих парламентских выборах, сообщил в субботу журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

"Мы конечно будем участвовать в парламентских выборах. РПА — это состоявшаяся, сильная, консервативная партия", — сказал Шармазанов.

Ранее Шармазанов сообщил, что партия не будет выдвигать кандидата на пост премьера страны, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. По его словам, это было единое решение, и партия стремиться тем самым избежать конфронтации и дестабилизации страны.

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