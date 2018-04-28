Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата в премьер-министры

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. Архивное фото

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. Архивное фото

ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны, сообщил журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

"Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение", — сказал Шармазанов.

Он пояснил, что тем самым партия стремиться избежать конфронтации и дестабилизации страны.

В том же время партия примет участие в предстоящих парламентских выборах. "РПА — это состоявшаяся, сильная, консервативная партия", — заявил Шармазанов.

В Армении с 13 апреля проходят акции протеста. Оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Через несколько дней один из лидеров оппозиции Никол Пашинян объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

Пашинян требует, чтобы республиканское правительство ушло в отставку и настаивает на проведении внеочередных парламентских выборов. Он также выдвинул ультиматум, заявив о намерении бойкотировать досрочные парламентские выборы, если пост премьера не займет кандидат от народа.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями в стране будет обладать премьер-министр.