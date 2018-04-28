Россия запретила въезд враждебно настроенным литовским политикам

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москва в ответ на действия Вильнюса запретила враждебно настроенным гражданам Литвы посещать Россию, сообщает департамент информации и печати МИД.

"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — говорится в заявлении внешнеполитического министерства.

Меры приняты в ответ на закон, аналогичный американскому "акту Магнитского". В "стоп-лист" попали литовские политики, депутаты и политологи, занимающие откровенно антироссийскую позицию.

В то же время в ведомстве отметили, что черный список остается открытым и в нем могут оказаться и другие общественные деятели, которые будут демонстрировать открытую русофобию.

В ноябре 2017 года парламент Литвы принял закон, аналогичный американскому "акту Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

В январе закон вступил в силу. В опубликованную департаментом миграции страны версию вошли 49 россиян, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналевой и Сергей Подопригоров.