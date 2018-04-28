Обвинения против врача в Белом доме оказались ложными, заявил Трамп

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что служба безопасности не нашла доказательств обвинений, выдвинутых против экс-кандидата на пост министра по делам ветеранов Ронни Джексона.
"Подозрения, которые высказал сенатор Джон Тестер в отношении адмирала/доктора Рона Джексона, оказываются ложными. Секретная служба не может подтвердить (на самом деле они даже отрицают) любые сфабрикованные обвинения со стороны демократов, которые совершенно уничтожили чудесную семью Джексона", — написал президент в Twitter, упомянув о члене сенатского комитета по делам ветеранов Джоне Тестере, ранее выдвинувший ряд обвинений в адрес главврача Белого дома.
Трамп также призвал демократа, который представляет в сенате штат Монтана, уйти с поста.
Перед тем как Джексон заявил, что снимает свою кандидатуру на пост, сенат США задержал слушания по его утверждению, некоторые сенаторы озвучили в его адрес обвинения, сходные с сообщениями СМИ. Например, телеканал CNN заявлял, что Джексон пытался вломиться в комнату своей коллеги в пьяном виде, а также был замечен за употреблением алкоголя на рабочем месте и слишком широко использовал права выписывать сильнодействующие лекарства. Также ряд СМИ сообщали, что Джексона в прошлом обвиняли в злоупотреблениях по службе.
Джексон назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными. Президент Дональд Трамп поддержал Джексона, но дал понять, что будет не против, если тот снимет свою кандидатуру.