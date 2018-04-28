Правительство Греции одобрило сделку с США по модернизации F-16

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Греции в субботу официально одобрило сделку с США по модернизации 85 греческих истребителей F-16, стоящих на вооружении ВВС страны, сообщает издание Greek Reporter.
Греческое предложение заключается в ежегодных выплатах в размере не более 150 миллионов евро (182 миллиона долларов), вместо предложенных США 250 миллионов евро (303 миллиона долларов).
По данным издания, министр обороны Панос Камменос высоко оценил принятое решение, назвав его "великим днем для греческих ВВС".
Пентагон в пресс-релизе уточнил, что госдепартамент действительно уведомил конгресс о заключении подобных договоренностей. Контракт будет предусматривать модернизацию греческих F-16 до конфигурации Block V и будет включать поставки радаров, компьютеров, информационных и навигационных систем, улучшенные системы "свой-чужой" и авионику.