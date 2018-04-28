В Баку заявили, что считают неслучайной кампанию ПАСЕ против Азербайджана

БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что Баку считает неудивительным и неслучайным начало кампании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против страны.

В начале недели в ПАСЕ был представлен доклад, в котором утверждается, что имела место лоббистская деятельность Азербайджана в организации. Также был представлен список нынешних и бывших членов ПАСЕ, в отношении которых, по данным группы по расследованию, существуют серьезные подозрения в том, что они вели "деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана". В этом списке оказались экс-глава ассамблеи Педро Аграмунт и Самед Сеидов.

"Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно. Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, контролируемые ими организации и медиа активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие", — написал Гасанов в субботу на своей странице в Facebook.