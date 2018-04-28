Безопасность Европы не может обсуждаться без России, заявил глава ЕК

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия является важным участником международного поля, а не "региональной державой", и Европе необходимо восстановить контакт с Москвой, поскольку вопрос безопасности Европы не может обсуждаться без участия РФ, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мой друг Владимир Путин, ведь мы дружим много лет, хоть сейчас вы и не можете говорить, что Путин ваш друг, в свое время был неприятно удивлен одним утверждением президента (США Барака) Обамы о том, что Россия — всего лишь региональная держава. Если есть что-то, чем Россия не является, так это то самое", — заявил Юнкер в интервью нидерландской газете Trouw. Цитаты приводит издание Politico.

Глава Еврокомиссии отметил необходимость вернуться к диалогу с Россией, поскольку она является основным участником европейской повестки дня в области безопасности.

"Мы должны научиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз. Нам необходимо восстановить контакт с Россией. Россия — значимый участник. Никакой повестки дня в области безопасности для Европы без России быть не может. Мне не нравится текущая риторика холодной войны", — считает Юнкер.

Глава ЕК также обратил внимание на то, что Европа "иногда забывает", что является лишь частью мира, а не его "хозяином". "Мы забываем, что мы малая и слабая часть вселенной. Мы теряем экономическую мощь. Мы медленно, но верно скатываемся с 25% мирового валового национального дохода к 18-16%", — рассказал политик.

Юнкер отметил, что Европа проигрывает не только в экономическом, но и культурно-демографическом плане, поэтому европейским политикам стоит "проявлять скромность" и прислушиваться к остальному миру.

"Мы проигрываем и в демографическом плане. Мы существуем культурно, но не доминируем. Поэтому я всегда призываю людей здесь более выраженно проявлять скромность. Нам нужно прислушиваться ко всему остальному миру", — заключил глава Еврокомиссии.