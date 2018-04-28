Правящая партия Армении заявит о своей позиции по премьеру 30 апреля

ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявит о своей позиции по кандидатуре премьер-министра 30 апреля, заявил РИА Новости вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

"Тридцатого апреля до 18.00 (17.00 мск) фракции должны выдвинуть кандидатов, а 1 мая в Национальном собрании (парламенте) Армении состоятся выборы премьер-министра", — сказал Шармазанов.

У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. Всего в парламенте Армении 105 депутатов. Таким образом, несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остается за РПА.

Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте Армении состоит из семи депутатов. Для избрания лидера оппозиции Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) девять голосов, у "Блока Царукян" — 31 мандат.