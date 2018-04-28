КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Ввод миротворцев ООН в Донбасс в этом году не состоится, так как решение о начале операции принимают не менее полугода, считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
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