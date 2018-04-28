Вице-премьер Украины считает, что миротворцев в Донбасс пока не введут

Участники митинга Нам этих дней не позабыть в Дебальцево, посвященного третьей годовщине освобождения города от вооруженных сил Украины

Участники митинга Нам этих дней не позабыть в Дебальцево, посвященного третьей годовщине освобождения города от вооруженных сил Украины

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Ввод миротворцев ООН в Донбасс в этом году не состоится, так как решение о начале операции принимают не менее полугода, считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я не вижу, каким образом мы могли бы видеть миротворцев в Донбассе до конца этого года из-за того, что принятие решения об операциях длится в течение полугода. Поэтому разговоры о том, что миротворцы могут прибыть в течение нескольких месяцев, преждевременны", — цитирует слова Климпуш-Цинцадзе агентство УНН

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

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