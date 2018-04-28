Москалькова запросит у Египта данные о возможном задержании россиян

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана, она также считает необходимым привлечь внимание международных организаций к этой ситуации, об этом омбудсмен сообщила журналистам в субботу.

"Я обязательно сделаю запрос с моей стороны во все необходимые органы Египта, чтобы понять реальное положение вещей. Надо будет связаться с родственниками, узнать детали ситуации. Я читаю необходимым привлечь внимание международных органов к этой ситуации, в том числе верховного комиссара ООН по правам человека", — сказала Москалькова.

Посольство России в Каире ранее сообщило РИА Новости, что получило заявление от родственников и проверяет информацию о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана, в их числе девяти несовершеннолетних детей. Представительство МИД РФ в республике заявило, что к ним не поступало подобных заявлений.