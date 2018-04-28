В Баку заявили, что Азербайджан не присоединится к антироссийским санкциям

БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Азербайджан не подключается к санкциям и соглашениям Запада против России, Ирана и Турции, но давление на республику есть, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"Азербайджан не подключается к кампаниям, санкциям Запада, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма для других стран. Азербайджан не участвует в проектах, санкциях, соглашениях против дружеских народов России, Ирана и Турции. Но есть достаточная пропаганда, подстрекательство, давление", — написал Гасанов на своей странице в Facebook.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.