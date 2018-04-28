Евродепутат от Литвы предложил ЕС ужесточить антироссийские санкции

ВИЛЬНЮС, 28 апр – РИА Новости. Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс инициировал обращение ЕП к лидерам стран ЕС, а также к европейским властям и предложил расширить санкции против России, сообщает Sputnik Литва.

Ауштрявичюс предложил ввести новые ограничительные меры против "российских магнатов и олигархов", которые "помогают" российскому президенту Владимиру Путину.

Как утверждает политик, санкции, введенные после того, как Крым стал российским регионом, себя "оправдали". Кроме того, европарламентарий обвинил Россию в том, что она причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и поддерживает сирийское правительство.

Ауштрявичюс регулярно выступает с критикой в адрес России. Движение либералов Литвы выдвинуло его кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в республике весной следующего года.

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