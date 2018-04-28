Россия заинтересована в законных выборах премьера Армении, заявил Затулин

ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы избирательные процессы в Армении происходили в рамках законных процедур, заявил в субботу журналистам зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло по законной процедуре в стенах парламента. Россия будет очень внимательно за этим следить, и я не уверен, что если речь пойдет о том, чтобы сломать эту процедуру и попробовать кому бы то ни было эту процедуру насильственным образом изменить исходя из революционной целесообразности, мы в России это так однозначно признаем", — сказал Затулин.

Он отметил, что выражает свое личное мнение.

При этом он добавил, что если в результате выборов премьера победят лидер протестующих Никол Пашинян, глава фракции "Блок Царукян" Гагик Царукян или врио премьера Карен Карапетян, то Россия будет работать с новым правительством Армении, исходя из союзнических обязательств, рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства.

Парламент Армении 1 мая приступит к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Оппозиция настаивает на избрании руководителем правительства Пашиняна.