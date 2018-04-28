Калашников рассказал о встрече депутатов ГД с фракциями парламента Армении

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении, при этом от оппозиционной фракции "Елк" присутствовал только один человек, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Со всеми фракциями встречались, кроме "Елк": подошел только один человек… постольку, поскольку они там по улицам бегают. Все остальные в полном составе подъехали, со всеми мы провели очень обстоятельный разговор по всем вопросам", — сообщил по телефону Калашников.

По его словам, лидера "Елк" и организатора протестов Никола Пашиняна приглашали на субботнюю встречу с представителями фракций. "Он, как говорят, сейчас в другом городе, мы его пригласили. Я его представителю сегодня сказал, что мы открыты для встречи, мы объективны, мы никому ничего не навязываем, хотим понять, чем вы дышите и что вы хотите дальше делать", — отметил Калашников.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.