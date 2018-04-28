ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Провокаторы могут устроить столкновения с силами правопорядка в Ереване в день выборов премьер-министра Армении 1 мая, сообщила в субботу пресс-служба полиции республики.

"Полиция в рамках своих полномочий сделает все для обеспечения жизни и здоровья участников мирных собраний, не предпримет никаких действий, ведущих к усложнению ситуации. Но, по полученной информации, есть потенциальная угроза, что некоторые экстремистские группы, воспользовавшись сложившейся ситуацией, могут пойти на провокации, подстрекая на столкновения с полицией", — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве заявили, что попытки преодоления заслонов, давления на наряды полиции, проникновения в полицейские отделения или на объекты, находящиеся под государственной охраной, будут расценены как акты насилия, для пресечения которых полиция применит все предусмотренные законом средства.

"Полиция вместе с другими правоохранительными органами полностью контролирует оперативную ситуацию в республике. Любая угроза, направленная против общественной безопасности, прогнозируема", — говорится в сообщении.

месте с тем в правоохранительном ведомстве подчеркнули, что полиция "не является субъектом политических процессов и стоит на позициях защиты конституционного порядка".

Первого мая парламент Армении приступит к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Оппозиция настаивает на избрание руководителем правительства лидера протестов Пашиняна, угрожая в противном случае вывести на улицы своих сторонников.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.