В Крыму высмеяли планы Киева забрать мост через Керченский пролив

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Требование о передаче украинской стороне Крымского моста в качестве "контрибуции" является смехотворным, заявил заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT.

"Это все равно что потребовать передать им Кремль — абсолютно невозможно", — отметил Гемпель.

Он указал на то, что в последнее время украинские политики делают много глупостей, пытаясь продлить свой срок пребывания у власти. Однако, по его словам, подобные заявления только дискредитируют их.



Ранее глава "Меджлиса"* и депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна передать мост через Керченский пролив в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма.

Чубаров известен своей антироссийской позицией и резонансными высказываниями. Так, в марте в эфире одного из украинских телеканалов он предложил организовать блокаду моста через Керченский пролив. Он также заявлял, что все проживающие в Крыму россияне должны будут покинуть полуостров.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.