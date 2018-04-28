В Крыму высмеяли планы Киева забрать мост через Керченский пролив

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Требование о передаче украинской стороне Крымского моста в качестве "контрибуции" является смехотворным, заявил заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT.
Он указал на то, что в последнее время украинские политики делают много глупостей, пытаясь продлить свой срок пребывания у власти. Однако, по его словам, подобные заявления только дискредитируют их.
Ранее глава "Меджлиса"* и депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна передать мост через Керченский пролив в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма.
Чубаров известен своей антироссийской позицией и резонансными высказываниями. Так, в марте в эфире одного из украинских телеканалов он предложил организовать блокаду моста через Керченский пролив. Он также заявлял, что все проживающие в Крыму россияне должны будут покинуть полуостров.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.