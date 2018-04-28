В Кремле прокомментировали американский доклад о "вмешательстве" России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в США ознакомятся с докладом о "вмешательстве" России, изумятся и зададутся вопросом, откуда пошла истерика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее конгресс США распространил рассекреченный доклад по предполагаемому "российскому вмешательству" в выборы, согласно которому комитет палаты представителей по разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией. Президент США Трамп заявил, что после публикации рассекреченного доклада должен прийти конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией. Он отметил, что проводит в отношении России "самый жесткий курс", но выступает за то, чтобы две страны "поладили".

"Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали. Потому что если найдутся любознательные такие следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась", — сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, придет ли конец обвинениям в адрес Трампа или же этот доклад ничего не решит.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, Песков называл их "абсолютно голословными".