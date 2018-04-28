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Таец пытался пустить поезд под откос из мести начальству железной дороги

12:4828.04.2018
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© AP Photo / Apichart WeerawongПассажирские вагоны на железнодорожной станции в Бангкоке. Архивное фотоПассажирские вагоны на железнодорожной станции в Бангкоке. Архивное фото
© AP Photo / Apichart Weerawong

БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Таец из провинции Прачуап Кирикхан трижды пытался вызвать крушение железнодорожных составов из мести руководству Государственных железных дорог Таиланда за уничтоженный пруд с рыбой, сообщает в субботу газета "Матичон" со ссылкой на местную полицию.

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© Фото : Holostyak-Online.ru
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Прича Камтхай, владелец участка земли, примыкающего к зоне отчуждения железной дороги неподалеку от популярного у туристов курортного города Хуа Хин, трижды устанавливал на рельсах препятствия, чтобы вызвать крушение поезда. Он был задержан после третьей попытки, в результате которой в прошлую пятницу были повреждены тормоза нескольких вагонов пассажирского состава, из-за чего движение на южном направлении таиландских железных дорог было остановлено на семь часов. Никто из 400 пассажиров поезда не пострадал, сообщает издание.

Сообщник Камтхая, его друг Падунгсак Куннасак, рассказал на допросе в полиции, что Камтхай мстит Государственным железным дорогам Таиланда за уничтоженный пруд, в котором он разводил рыбу на продажу: пруд, начинавшийся на участке Камтхая, занимал значительную площадь сопредельной зоны отчуждения, и на этом основании железнодорожные власти его засыпали около пяти лет назад.

Мужчины сначала клали на рельсы выкопанные на старой железнодорожной ветке неподалеку деревянные шпалы, а когда это не сработало, положили на рельсы фрагмент бетонного столба, украденный со строительства электростанции. Однако и бетон раскололся от удара колес поезда, и поезд проехал место диверсии без остановки. Тогда злоумышленники вкопали между рельсов под углом стальной прут большого диаметра, который и повредил тормозную систему пассажирского поезда в прошлую пятницу, говорится в сообщении.

Камтхай пока своей вины не признает. Обоим мужчинам грозят длительные сроки заключения за попытку осуществления диверсии на железнодорожном транспорте, в результате которой были подвергнуты опасности жизнь и здоровье пассажиров, сообщает газета.

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