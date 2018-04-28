Таец пытался пустить поезд под откос из мести начальству железной дороги

БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Таец из провинции Прачуап Кирикхан трижды пытался вызвать крушение железнодорожных составов из мести руководству Государственных железных дорог Таиланда за уничтоженный пруд с рыбой, сообщает в субботу газета "Матичон" со ссылкой на местную полицию.
Сообщник Камтхая, его друг Падунгсак Куннасак, рассказал на допросе в полиции, что Камтхай мстит Государственным железным дорогам Таиланда за уничтоженный пруд, в котором он разводил рыбу на продажу: пруд, начинавшийся на участке Камтхая, занимал значительную площадь сопредельной зоны отчуждения, и на этом основании железнодорожные власти его засыпали около пяти лет назад.
Мужчины сначала клали на рельсы выкопанные на старой железнодорожной ветке неподалеку деревянные шпалы, а когда это не сработало, положили на рельсы фрагмент бетонного столба, украденный со строительства электростанции. Однако и бетон раскололся от удара колес поезда, и поезд проехал место диверсии без остановки. Тогда злоумышленники вкопали между рельсов под углом стальной прут большого диаметра, который и повредил тормозную систему пассажирского поезда в прошлую пятницу, говорится в сообщении.
Камтхай пока своей вины не признает. Обоим мужчинам грозят длительные сроки заключения за попытку осуществления диверсии на железнодорожном транспорте, в результате которой были подвергнуты опасности жизнь и здоровье пассажиров, сообщает газета.