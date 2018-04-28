В ДНР заявили об обстреле района Донецкой фильтровальной станции силовиками

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли из минометов район Донецкой фильтровальной станции в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня во время очередной пересменки рабочей смены ДФС украинские силовики вновь открыли минометный огонь по району, прилегающему к ДФС (Донецкой фильтровальной станции — ред.)", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР отметили, что со стороны силовиков были выпущены 33 мины калибрами 120 и 82 миллиметра.

Он уточнил, что обстрел начался около 10.00, когда сотрудники МЧС ДНР и патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направились к ДФС "для проведения противоминных мероприятий для безопасного проезда патруля миссии и сотрудников станции".

По данным представительства ДНР в СЦКК, на данный момент сотрудники МЧС не могут провести противоминные мероприятия, а дежурная смена — приступить к работе, обстрел продолжается с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ведомстве призвали представителей Киева в СЦКК обеспечить устойчивый режим тишины в этом районе, чтобы персонал станции смог приступить к своим обязанностям.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта в Донбассе она неоднократно подвергалась обстрелам.

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