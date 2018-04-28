Норвежская писательница проехала вокруг России и предсказала "крах" страны

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Норвежская писательница Эрика Фатланд посетила 14 граничащих с Россией государств ради материала для новой книги "Граница", в которой она предсказала крах страны. Об этом сообщает Berlingske.

Чтобы узнать Россию "снаружи", Фатланд путешествовала в течение 259 дней. За это время она побывала в Северной Корее, Китае, Азербайджане, Грузии, Литве и других странах. По словам писательницы, все соседи России, кроме Китая, относятся к ней как к "старшему брату".

По итогам поездки норвежка предположила, что россияне всегда будут стремиться сделать свою страну больше и вернуть территории, которые когда-то были ее частью.

"Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче", — пишет Фатланд.

Такой вывод она сделала на том основании, что "существовало множество империй, и все они всегда распадались".

© Kagge 2017 Книга норвежской писательницы Эрики Фатланд о России © Kagge 2017 Книга норвежской писательницы Эрики Фатланд о России

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