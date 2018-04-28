Переговоры Трампа и Меркель показали охлаждение, заявил Железняк

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом оказались малорезультативными и продемонстрировали охлаждение и напряженность, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

"Ясно одно — США не желают платить за безопасность Европы, о чем четко заявил американский президент", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению политика, требование США увеличить расходы на содержание НАТО может стать для Германии ценой, которую она заплатит за интересы своего бизнеса, несущего потери из-за американских антироссийских санкций.

"Но пока госпоже Меркель не удалось добиться заверения со стороны Вашингтона о пересмотре решения по введению ввозных пошлин на европейскую продукцию. А значит, Германия и другие европейские страны, затронутые антироссийскими санкциями, продолжат из своего кармана оплачивать амбиции США", — пояснил он.

По словам депутата, антироссийской санкционной политикой США недовольна не только Германия, но именно она несет из-за этого самые большие убытки. Европу в лице Германии также беспокоят угроза выхода США из иранской ядерной сделки и ситуация вокруг Сирии, считает Железняк.

"Но главные вопросы и противоречия США и Германии лежат в экономической плоскости. При этом характер встречи двух политиков продемонстрировал охлаждение и напряженность в отношениях между странами. Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен, заручившись дружбой с Вашингтоном, подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — считает парламентарий.