Переговоры Трампа и Меркель показали охлаждение, заявил Железняк

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом оказались малорезультативными и продемонстрировали охлаждение и напряженность, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
По мнению политика, требование США увеличить расходы на содержание НАТО может стать для Германии ценой, которую она заплатит за интересы своего бизнеса, несущего потери из-за американских антироссийских санкций.
По словам депутата, антироссийской санкционной политикой США недовольна не только Германия, но именно она несет из-за этого самые большие убытки. Европу в лице Германии также беспокоят угроза выхода США из иранской ядерной сделки и ситуация вокруг Сирии, считает Железняк.
"Но главные вопросы и противоречия США и Германии лежат в экономической плоскости. При этом характер встречи двух политиков продемонстрировал охлаждение и напряженность в отношениях между странами. Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен, заручившись дружбой с Вашингтоном, подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — считает парламентарий.