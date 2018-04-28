Китай назвал доклад США по интеллектуальной собственности необъективным

ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Доклад США о ситуации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности лишен справедливости и объективности, Китай выступает против такой односторонней и беспочвенной критики, говорится в опубликованном в субботу заявлении министерства коммерции КНР.
"Мы отметили опубликованный доклад США о защите прав интеллектуальной собственности. Вашингтон долгое время в одностороннем порядке критикует и осуждает ситуацию с соблюдением прав интеллектуальной собственности в других странах, эти упреки лишены объективности и справедливости, они вызвали повсеместный протест соответствующих государств", — говорится в заявлении.
Минкоммерции Китая также подчеркнуло, что власти страны "придают большое значение защите прав интеллектуальной собственности".
"В течение долгих лет Китай последовательно продолжает совершенствовать свое законодательство, непрерывно усиливает управление и судебную защиту в сфере интеллектуальной собственности, соответствующие механизмы и уровень защиты интеллектуальных прав соответствуют общепринятым международным нормам", — говорится в заявлении.