Парламент Никарагуа создаст Комиссию правды для расследования протестов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Парламент Никарагуа создаст так называемую "Комиссию правды", которая займется рассмотрением обстоятельств прошедших в стране протестов, сообщает информационный портал Nuevo Diario.

Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. Как сообщил представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона, по последним данным число жертв протестов составило 63 человека.

О создании специальной комиссии объявил в пятницу председатель Национальной ассамблеи страны Густаво Поррас. По его словам, основной целью Комиссии правды будет выяснение, установление и анализ истинных событий, произошедших в Никарагуа в ходе протестов.

Поррас отметил, что в состав комиссии войдут юристы, религиозные деятели, представители молодежи и члены общественных организаций, выступающих за мир в стране.