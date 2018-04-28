МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик высмеял заявление лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова о возвращении Крымского моста Украине в качестве контрибуции.

Белик заметил, что с начала стройки украинские политики утверждали, что моста не будет, что Россия рисует его в Photoshop и монтирует видеоролики.

"В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем", — рассказал депутат в интервью RT.

По его словам, украинские власти не сделали ничего для развития Крыма за все время, пока полуостров был под контролем Киева. Парламентарий также высказал предположение, что за заявлением Чубарова могут последовать новые жалобы и иски против России.

Ранее глава "Меджлиса"* и депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна передать мост через Керченский пролив в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма.

Чубаров известен своей антироссийской позицией и резонансными заявлениями. Так, в марте в эфире одного из украинских телеканалов он сказал, что все проживающие в Крыму россияне должны будут покинуть полуостров. Нардеп также предлагал организовать блокаду моста через Керченский пролив.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.