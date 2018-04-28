Источник сообщил об уничтожении одного из главарей ИГ* в Йемене

САНА, 28 апр — РИА Новости. Йеменский спецназ в ходе операции в субботу ликвидировал одного из местных главарей террористической группировки ИГ*, а также задержал трех боевиков, сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.

"Эмир вилайета Аден-Абьян, провозглашенного террористами ИГ*, Салех Насер аль-Бахши был уничтожен утром в субботу в ходе операции сил по борьбе с терроризмом в здании, где он скрывался вместе с другими боевиками группировки… на северо-востоке Адена", — сообщил источник.

По его словам, аль-Бахши отказался сдаться и был убит в перестрелке. Жертвой столкновения стал один военный, еще двое получили ранения.

"Силы по борьбе с терроризмом Адена изъяли огнестрельное оружие, мобильные телефоны и планшетные компьютеры в укрытии террористов, где прошел рейд, а также схватили трех боевиков группировки", — добавил источник.

Террористы ИГ* в последние годы распространили свою активность на Йемен на фоне напряженной ситуации в стране, где с 2014 продолжается гражданский конфликт с участием властей и шиитских повстанцев-хуситов.

*Террористическая организация, запрещена в России