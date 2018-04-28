У жителя Мариуполя изъяли гранатометы и взрывчатку

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Гранатометы, пластид, ящик гранат и несколько тысяч патронов изъяли полицейские у жителя Мариуполя, сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области Украины.
Владелец помещения заявил, что все обнаруженные предметы оставили на хранение знакомые.
Полиция возбудила дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.