В стычках с израильскими военными на границах Газы погиб палестинец

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (167)

ГАЗА, 28 апр- РИА Новости, Тарек Альян. Молодой палестинец скончался в субботу ночью от полученных ранений в результате очередной серии многотысячных протестов на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кедра.

"Погиб 15-летний палестинец от пулевого ранения в голову в пятницу на востоке города Хан-Юнис", — заявил Ашраф аль-Кедра.

Он добавил, что общее число погибших в стычках с израильтянами на границах Газы в пятницу увеличилось до четырех человек.

Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются пятую пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками и унесли с 30 марта жизни 43 человек.

Израильские военные подсчитали, что в пятничных протестах участвуют порядка 10 тысяч человек. В северной части сектора Газа сотни из них попытались прорваться через границу и сжечь разделительные заграждения, но были остановлены солдатами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие, следует из сводки армейской пресс-службы.

Военные говорят, что палестинцы используют против них камни, самодельные взрывные устройства, горящие покрышки и воздушных змеев, подвешивая к ним зажженные предметы.

Объясняя свои действия необходимостью защиты границы, израильтяне отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.