В Британии умер мальчик, родителям которого суд отказал в переезде в Италию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Тяжелобольной мальчик из Великобритании Элфи Эванс, родителям которого британский суд отказал в шансе спасти ребенка в Италии, скончался в субботу утром в больнице Ливерпуля, сообщает газета Guardian.

Ранее несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд Великобритании, постановили, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находится в коме и подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких, и британские врачи считали, что спасти его невозможно.

"Наш малыш покинул нас сегодня ночью, в 2.30 (4.30 мск). Наши сердца разбиты. Благодарим всех за поддержку", — цитирует газета заявление родителей.

Схожий случай имел место в Великобритании в 2017 году, когда суд по заявлению администрации больницы постановил отключить от систем жизнеобеспечения мальчика Чарли Гарда, страдавшего синдромом митохондриального истощения ДНК. Тогда не помогло заступничество папы Франциска и президента США Дональда Трампа. По решению Лондонского суда Чарли все-таки отключили от систем жизнеобеспечения, и он скончался.