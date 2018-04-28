ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (277)

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Фрунзе, Первомайск, Желобок, Донецкий, Калиново и Калиновка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики были выпущены 100 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 53 раз открывали огонь по их позициям, трое военных получили ранения.

Как сообщает в субботу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины".

"Вследствие вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения", — уточняется в сообщении.