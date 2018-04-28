Экс-президент Гватемалы скончался на 73-м году жизни

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экс-президент Гватемалы Альваро Арсу, известный тем, что смог завершить 36-летнюю гражданскую войну в стране в 1996 году, скончался на 73-м году жизни, сообщает телеканал Telesur.

По данным телеканала, политик перенес сердечный приступ во время игры в гольф в пятницу. Экс-президента привезли в ближайшую больницу, где позднее он скончался.

"Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", — принес соболезнования в связи с кончиной политика в Twitter действующий президент страны Джимми Моралес.

Альваро Арсу был 32-м президентом Гватемалы и руководил страной с 1996 года по 2000 год. Арсу удалось убедить правительство и партизанскую группировку подписать мирное соглашение во время гражданской войны, что завершило 36-летний конфликт. С января 2012 года Арсу занимал пост мэра одноименной столицы Гватемалы.