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СМИ рассказали о российских корнях американских F-35

05:0828.04.2018
(обновлено: 06:00 28.04.2018)
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CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35. Архивное фотоАмериканский истребитель F-35. Архивное фото
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Семейство малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеет "русское происхождение" и обладает общими чертами с советским Як-141, об этом говорится в статье американского портала Task and Purpose.

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Издание отмечает, что создание нового стелс-самолета стало возможным благодаря падению "железного занавеса". Так, пишет автор, в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, среди прочего, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, которые требовали "годы разработки и испытаний".

"Это была критически важная информация, которая помогла начать разработку двигателей — сердца современных F-35", — указывает Task and Purpose.

Сравнивая два самолета, автор отмечает, что F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141 — так, например, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.

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"Но почти наверняка данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки — ред.), использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter. Следовательно, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи", — пишет автор.

Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет палубный самолет вертикального/короткого взлёта и посадки разработки ОКБ Яковлева. Предназначался для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Самолет разрабатывался с середины 1970-х и совершил первый полет в 1987 году, однако так и не был принят на вооружение.

F-35 Lightning II — семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin. Самолет производится в трех вариантах: наземный истребитель, истребитель с вертикальным взлетом/посадкой и палубный истребитель. Первый полет совершил в 2000 году, в 2012 был  принят на вооружение армией США.

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