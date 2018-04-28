Авиасообщение между Венесуэлой и Панамой возобновят с 1 мая

МЕХИКО, 28 апр – РИА Новости. Авиационное сообщение между Панамой и Венесуэлой, прерванное в результате обострения отношений двух стран, возобновится 1 мая, сообщила в пятницу крупнейшая панамская авиакомпания Copa Airlines.

В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней с возможным продлением торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено вести дела, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Сора. Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.

"Copa Airlines сообщает своим пассажирам, что национальный институт гражданской авиации Венесуэлы объявил в официальном коммюнике о восстановлении полетов между Венесуэлой и Панамой. В связи с этим авиакомпания в свою очередь рада сообщить, что постепенно возобновит работу, начиная со вторника, 1 мая, начав с полетов в Каракас и Валенсию", – говоритcя в сообщении перевозчика. Позднее будут возобновлены полеты из Панамы в Маракайбо.

В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны договорились о возвращении послов, отозванных ранее, а также о возобновлении авиасообщения с 27 апреля.