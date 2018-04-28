Агутин прокомментировал свое попадание в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Известный музыкант Леонид Агутин поделился с РИА Новости впечатлениям от попадания в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец": артист считает, что позиция авторов базы не имеет ничего общего с мнением населения.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, где обнародуются данные граждан, которых руководство интернет-ресурса считает "изменниками родины". Так, в базу "Миротворца" попали списки имен журналистов, в том числе и иностранных, посещавших ДНР и ЛНР. Также опубликованы данные певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, Михаила Боярского, Кати Лель, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, и другие.

"Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны", — заявил он.

Агутин также рассказал, что несколько раз был на Украине уже после того, как отношения между странами осложнились.