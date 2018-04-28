Американский сенатор предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове, сообщает телеканал Fox News.

"Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", — сказал сенатор.

По словам Грэма, Трамп смог продемонстрировать Пхеньяну необходимость либо стать "нормальной страной", либо испытать последствия из-за продолжения строительства ракет с целью "достигнуть США".

"Этого бы не случилось без Трампа", — сказал сенатор.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи, где прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой Пхеньян и Сеул заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие несколько недель и в настоящее время рассматриваются два места для ее проведения. Американский президент отметил, что считает себя ответственным за корейское урегулирование.