СМИ: несколько лидеров хуситов в Йемене погибли при саудовских авиаударах

ДОХА, 28 апр — РИА Новости. Саудовские истребители в составе арабской коалиции в пятницу нанесли не менее 10 авиаударов по военным объектам мятежников из движения "Ансат Алла" (хуситы) в Сане, погибли представители руководства мятежников, сообщает саудовское интернет-издание "Сабк".

По его информации, бомбардировке подвергся военный лагерь Ан-Наджда вблизи министерства внутренних дел на севере йеменской столицы, дом правительства в районе ас-Сабиин, а также офис политической разведки.

Издание отметило, что погибли несколько человек из числа руководства хуситов. Ряд саудовских новостных порталов передают, что погиб один из руководителей хуситов Абдель Хаким аль-Хайвани, который значился под 36-м номером в составленном Саудовской Аравией списке подлежащих уничтожению или поимке йеменских лидеров.

На этой неделе хуситы сообщили, что 19 апреля в результате авиаудара погиб глава Высшего политсовета Салех ас-Самад. Однако в пятницу принадлежащий мятежникам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что удар, в результате которого погиб ас-Самад, нанес американский беспилотник, а не саудовские самолеты, отметив "ограниченные возможности саудовских военных в проведении такого рода операций".