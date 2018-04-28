США готовы обсуждать с КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. США готовы обсуждать с союзниками и КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова, заявил в субботу журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей", — сказал он.

По его словам, сейчас "не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить".

Это заявление прозвучало на фоне завершившегося в пятницу межкорейского саммита, в ходе которого лидеры Южной Кореи и КНДР подписали совместную декларацию по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове.

Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении.

Рассматривая в качестве "неотложной исторической задачи" установление мира и стремясь заменить имеющееся перемирие на договор о мире, КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.

Этот саммит предваряет ожидаемую встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Дата и место ее проведения пока не назначены, но ранее назывались конец мая и начало июня.

США и Республика Корея регулярно проводят совместные учения в регионе. Ситуация осложнена еще и тем, что США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку корейский конфликт 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии. С тех пор в Вашингтоне отказываются даже обсуждать возможность замены этого соглашения на договор о мире и сохраняют по сей день на юге Корейского полуострова 28 тысяч военнослужащих под предлогом "северокорейской угрозы".