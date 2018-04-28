Меркель рассказала об оценке эффекта от санкций против России

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия совместно с властями США оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом

"Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции — ред.) могут оказать", — заявила канцлер.

Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России. "Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США", — сказала она.

Угроза экономике ФРГ

Ранее высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии заявил журналистам, что новые санкции США против России могут создать проблемы для немецкой экономики.

Источник отметил, что бизнес Германии связан с российскими бизнесменами и компаниями, против которых Вашингтон ввел ограничения.

Как ранее заявили в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достигнуть полутора миллиардов евро.

"Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 миллионов евро", — сообщил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

По данным The Wall Street Journal, руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в санкциях против России. Издание отмечает, что подобный подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.

Очередные санкции

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.