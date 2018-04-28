Меркель рассказала об оценке эффекта от санкций против России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия совместно с властями США оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом
"Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции — ред.) могут оказать", — заявила канцлер.
Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России. "Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США", — сказала она.
Угроза экономике ФРГ
Ранее высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии заявил журналистам, что новые санкции США против России могут создать проблемы для немецкой экономики.
Источник отметил, что бизнес Германии связан с российскими бизнесменами и компаниями, против которых Вашингтон ввел ограничения.
Как ранее заявили в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достигнуть полутора миллиардов евро.
"Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 миллионов евро", — сообщил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.
По данным The Wall Street Journal, руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в санкциях против России. Издание отмечает, что подобный подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.
Очередные санкции
Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".
Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.