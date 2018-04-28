Посольство в Гватемале: говорить об освобождении семьи Битковых пока рано

МЕХИКО, 28 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Семья Битковых, в отношении которых конституционным судом Гватемалы принято решение о пересмотре их уголовного дела, пока остается в тюрьме, и говорить об их освобождении преждевременно, заявил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в центральноамериканской стране Андрей Федоровых.

Трое членов семьи Битковых — Игорь, его жена Ирина и дочь Анастасия — были задержаны в Гватемале в 2015 году за использование поддельных документов. В России экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании Игорь Битков был заочно обвинен в преднамеренном банкротстве Неманского целлюлозно-бумажного комбината. Битковы были приговорены в Гватемале к длительным срокам заключения за подделку документов.

"Исходя из материалов дела и судебной практики Гватемалы, об освобождении Битковых говорить пока рано. По нашим данным, позиция минюста и Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG) о необходимости их уголовного преследования остается неизменной и носит принципиальный характер. Не исключено, что для разрешения этого вопроса потребуется постановление верховного суда или решение президента республики", — подчеркнул Федоровых.

В консульстве отметили, что своим решением от 25 апреля конституционный суд фактически оставил в силе собственное постановление от октября 2017 года, в котором уголовному суду Гватемалы по делам особой важности предписывалось приостановить судебное разбирательство по делу Битковых в связи с допущенными процессуальными нарушениями и "оставить без последствий" судебный приказ от 20 февраля 2017 года, которым было объявлено о возбуждении судебного разбирательства и выдвижении обвинений против россиян. Они касались изготовления и использования поддельных документов, незаконного присвоения личных данных, незаконного изменения данных о семейном положении.

"Хочу обратить внимание, что октябрьское решение конституционного суда судом первой инстанции было проигнорировано, и 5 января 2018 года Битковы были признаны виновными и приговорены к длительным срокам тюремного заключения", — сказал дипломат.

В ходе разбирательства в конституционном суде была отклонена совместная апелляция министерства юстиции и генерального прокурора Гватемалы, а также CICIG, в которой российский банк ВТБ выступал субсидиарным истцом. "Ранее CICIG и минюст неоднократно подчеркивали, что в своих действиях руководствуются исключительно законами Гватемалы и фактами их нарушения, а не обвинениями, выдвигаемыми ВТБ", — отметил Федоровых. Что касается несовершеннолетнего ребенка Битковых, то сейчас он проживает в Гватемале. "Он живет с опекуном, в достаточно хороших условиях, но, так как у него нет гражданства России и по всем учетам он – гражданин Гватемалы, решать его судьбу у посольства нет права", — сказал дипломат.