Судья приостановил на три месяца слушания по иску порноактрисы к Трампу

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Судья приостановил до 27 июля разбирательства по иску порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стеффани Клиффорд) к президенту США Дональду Трампу из-за расследования в отношении его адвоката Майкла Коэна, следует из документов суда.

"Невозможно отрицать, что истица имеет обоснованный интерес в скорейшем решении по ее претензиям, но поскольку немалое значение имеет право господина Коэна воспользоваться пятой поправкой, а также велико возможное влияние на криминальное расследование, то интересы истицы не преобладают над необходимостью приостановки", — сказано в решении судьи.

Слушания возобновятся 27 июля.

Коэн оказался под подозрением ФБР в последние дни, в том числе его имя упоминается и в деле о возможной связи самого Трампа с порноактрисой Стефани Клиффорд. Ранее представители Коэна попросили суд закрыть для министерства юстиции доступ к документам, изъятым ФБР при обыске в офисе юриста. По данным телеканала ABC News, в пятницу прокуроры впервые публично заявили о получении записей адвоката.

ФБР провело обыск в офисе и других помещениях Коэна и конфисковало ряд документов. Запрет запрошен на доступ к документам, связанным с работой Коэна на Трампа, так как это может нарушить адвокатскую тайну. Защита Коэна расценивает обыск как превышение полномочий.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Адвокат Трампа также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.