Судья приостановил на три месяца слушания по иску порноактрисы к Трампу

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Судья приостановил до 27 июля разбирательства по иску порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стеффани Клиффорд) к президенту США Дональду Трампу из-за расследования в отношении его адвоката Майкла Коэна, следует из документов суда.
"Невозможно отрицать, что истица имеет обоснованный интерес в скорейшем решении по ее претензиям, но поскольку немалое значение имеет право господина Коэна воспользоваться пятой поправкой, а также велико возможное влияние на криминальное расследование, то интересы истицы не преобладают над необходимостью приостановки", — сказано в решении судьи.
Слушания возобновятся 27 июля.
Коэн оказался под подозрением ФБР в последние дни, в том числе его имя упоминается и в деле о возможной связи самого Трампа с порноактрисой Стефани Клиффорд. Ранее представители Коэна попросили суд закрыть для министерства юстиции доступ к документам, изъятым ФБР при обыске в офисе юриста. По данным телеканала ABC News, в пятницу прокуроры впервые публично заявили о получении записей адвоката.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.
Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.