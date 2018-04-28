Глава МВД Британии извинилась за неосведомленность в вопросе депортации

ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости, Мария Табак. Глава МВД Великобритании Амбер Радд в пятницу сделала в Twitter заявление, в котором извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей на количество депортаций из страны.

В Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого "поколения Windrush" — выходцев из Африки и с Карибских островов, активно приглашавшихся в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы.

Windrush — название корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание. На этой неделе скандал разыгрался с новой силой: в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет.

"Я не знала об определенных целевых показателях на количество депортаций. Я признаю, что должна была знать об этом и не знала. Я не видела попавший в СМИ документ, хотя в мой офис была направлена его копия, как и многих документов. Как министр внутренних дел, я буду работать над тем, чтобы наша политика в сфере миграции была справедливой и человечной", — заявила Радд.

"В понедельник я сделаю заявление в палате общин в ответ на законно задаваемые мне вопросы по целевым показателям и по незаконной миграции", — сообщила министр.

Радд и премьер-министр Тереза Мэй вынуждены были неоднократно извиняться за сложившуюся ситуацию. Они объявили также об ускоренном предоставлении гражданства всем жертвам бюрократических проблем, а также о схеме выплаты компенсаций. Все это, впрочем, не заставило стихнуть голоса критиков, некоторые из которых даже сравнивали политику консервативного правительства в отношении мигрантов с нацистской Германией.