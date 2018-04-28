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"Ким будет держаться до конца!" О чем говорили лидеры двух Корей

Сюжет:
Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи (108)
08:0028.04.2018
(обновлено: 09:38 29.04.2018)
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© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool

 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Объединение Кореи не за горами, на полуострове вот-вот начнется ядерное разоружение. В таком духе высказывались лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на саммите в Пханмуджоме. Встреча состоялась прямо на 38-й параллели — на демаркационной линии между двумя государствами. На самом деле Пхеньян и Сеул делают лишь весьма осторожные шаги навстречу друг другу.

План "Б" у Пхеньяна

В декларации, подписанной по итогам саммита, хватает громких слов. В частности, говорится о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове. Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня", — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Еще одно достижение саммита — Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян осенью 2018-го. "Во время постоянных встреч и телефонных переговоров оба лидера будут обсуждать вопросы, касающиеся корейского народа, и совместно работать над развитием межкорейских отношений ради мира, процветания и объединения Корейского полуострова", — отмечается в документе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подчеркнул, что верит в скорое объединение Кореи.

Кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов между тем считает, что риторика у Пхеньяна прежняя. "Северная Корея и ранее выражала готовность к диалогу. Новое — то, что они теперь говорят: у нас есть завершенная программа стратегических ядерных сил. И это изменило расклад карт на столе, у Севера появился план "Б". До этого речи северян о готовности к диалогу натыкались на возражения Вашингтона: мы не видим достаточно искренности, это хитрый план, чтобы выиграть время и оттянуть Сеул от Вашингтона", — рассказывает о закулисной стороне саммита эксперт.

© AFP 2018 / Jung Yeon-jeТрансляция пресс-конференции между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Сеул. 27 апреля 2018 года
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Трансляция пресс-конференции между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Сеул. 27 апреля 2018 года
Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Лапша из КНДР впечатлила президента Южной Кореи

И указывает на то, что "декларация по итогам встречи свелась к фразе: стороны договорились договариваться". "Но где конкретные дела, где конкретные результаты? А объединение… О каком объединении можно говорить? Сказать, что ты против объединения, — это политическое самоубийство, особенно на Юге. Но представление, что все на Корейском полуострове в едином порыве стремятся к объединению, — это "деза", почему-то очень популярная у наших "патриотов". Да, у Пхеньяна укрепились переговорные позиции, встреча позволила снизить уровень напряженности. Однако выльется ли это тактическое потепление во что-то большее — это еще вопрос", — отмечает Асмолов. По его мнению, ситуацию на Корейском полуострове отличает то, что долгосрочных сценариев развития просто нет.

"Выжить любым способом"

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что КНДР заговорила по-другому под давлением Пекина. "Китай проголосовал за введение реальных санкций и соблюдает их. Ким (Чен Ын), когда пришел к власти, начал демонстрировать, что Китай ему не указ, он сам глава великой страны. У корейцев непростая история в этом отношении — они находятся между Китаем и Японией. В конце XIX века корейский король провозгласил себя императором — в Китае император, в Японии император, и у нас будет император. Амбиции на таком уровне. И точно так же Ким хотел показать себя равным, главой великой державы, но экономика возобладала над амбициями", — говорит эксперт.

Лидеры двух Корей взялись за руки и перешагнули линию разграничения в КНДР
© Ruptly Inter-Korean Summit Press Corps
Ким Чен Ын сам предложил Мун Чжэ Ину перешагнуть линию разграничения в КНДР

"Северную Корею во внешней политике шарахает из стороны в сторону. Но это сознательные шараханья. За этими зигзагами есть определенная мысль, и мысль рациональная. Угрожая, что все взорвет, Пхеньян проверял: а вдруг уступят? Не получилось — и развернулись на 180 градусов. Теперь мы самые главные сторонники мира и дружбы! Киму сейчас нужен образ миротворца. Перед встречей с Дональдом Трампом ему важно выглядеть человеком, который очаровал мир, а не напугал. Расчет тут тонкий — может, санкции снимут, может, финансирование подбросят — деньги КНДР необходимы", — объясняет Макаркин.

Начало новой истории: встреча лидеров двух Корей
© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
© REUTERS / Korea Summit Press Pool"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
© AFP 2018 / Korea Summit Press PoolПосле приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolВ окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЗатем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.Автомобиль лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Затем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolМун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
© REUTERS / Host BroadcasterГлавы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Host Broadcaster
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolПо итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.
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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перед саммитом в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын готов в любое время посетить Сеул
Резкая смена курса для Пхеньяна — лишь тактика, уверен эксперт. "А стратегия одна — выжить! Выжить любым способом — либо шантажом, либо миром. Про объединение только разговоры. Северная Корея всерьез на это не рассчитывает. Ким (Чен Ын) помнит такие фамилии: Горбачев и Хонеккер. Будут улыбки, много теплых слов, будет возвращение политики "солнечного тепла" Ким Дэ Чжуна (президента Южной Кореи в 1998-2003 годах. — Прим. ред.), за которую Ким Дэ Чжун получил Нобелевскую премию мира. Но Пхеньян проследит за тем, чтобы это солнце не сожгло Ким Чен Ына", — уверен замдиректора Центра политических технологий.    

По его мнению, прогресс в отношениях Севера и Юга возможен. "Но продвижение будет со скоростью не быстроногого Ахиллеса, а черепахи. Этот саммит — пролог встречи Ким Чен Ына с Трампом, и довольно удачный. Лидер КНДР даже зашел на территорию Южной Кореи и постоял там — одну минуту. Но я хотел бы предостеречь от эйфории: все вопросы решат, границы откроют, разоружатся! Ким будет держаться до конца, особенно в вопросе открытости, точнее, закрытости страны".

 

В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
jimmi
Очередная статья пытается показать северных корейцев голодающими, зажатыми в угол, готовыми на любые злодеяния ради выживания...

"Резкая смена курса для Пхеньяна" связана в первую очередь с тем, что новый президент из Сеула готов к мирному диалогу и не обостряет ситуацию постоянными учениями с американцами, угрозами и ультиматумами.
12:46
28.04.2018
Андрей
Нахальства (жестких условий) надо избежать, вот и все. Китай, например, и Россия это умеют.
11:25
28.04.2018
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