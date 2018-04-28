"Ким будет держаться до конца!" О чем говорили лидеры двух Корей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Объединение Кореи не за горами, на полуострове вот-вот начнется ядерное разоружение. В таком духе высказывались лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на саммите в Пханмуджоме. Встреча состоялась прямо на 38-й параллели — на демаркационной линии между двумя государствами. На самом деле Пхеньян и Сеул делают лишь весьма осторожные шаги навстречу друг другу.

План "Б" у Пхеньяна

В декларации, подписанной по итогам саммита, хватает громких слов. В частности, говорится о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове. Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня", — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Еще одно достижение саммита — Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян осенью 2018-го. "Во время постоянных встреч и телефонных переговоров оба лидера будут обсуждать вопросы, касающиеся корейского народа, и совместно работать над развитием межкорейских отношений ради мира, процветания и объединения Корейского полуострова", — отмечается в документе.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подчеркнул, что верит в скорое объединение Кореи.

Кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов между тем считает, что риторика у Пхеньяна прежняя. "Северная Корея и ранее выражала готовность к диалогу. Новое — то, что они теперь говорят: у нас есть завершенная программа стратегических ядерных сил. И это изменило расклад карт на столе, у Севера появился план "Б". До этого речи северян о готовности к диалогу натыкались на возражения Вашингтона: мы не видим достаточно искренности, это хитрый план, чтобы выиграть время и оттянуть Сеул от Вашингтона", — рассказывает о закулисной стороне саммита эксперт.

© AFP 2018 / Jung Yeon-je Трансляция пресс-конференции между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Сеул. 27 апреля 2018 года © AFP 2018 / Jung Yeon-je Трансляция пресс-конференции между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Сеул. 27 апреля 2018 года

И указывает на то, что "декларация по итогам встречи свелась к фразе: стороны договорились договариваться". "Но где конкретные дела, где конкретные результаты? А объединение… О каком объединении можно говорить? Сказать, что ты против объединения, — это политическое самоубийство, особенно на Юге. Но представление, что все на Корейском полуострове в едином порыве стремятся к объединению, — это "деза", почему-то очень популярная у наших "патриотов". Да, у Пхеньяна укрепились переговорные позиции, встреча позволила снизить уровень напряженности. Однако выльется ли это тактическое потепление во что-то большее — это еще вопрос", — отмечает Асмолов. По его мнению, ситуацию на Корейском полуострове отличает то, что долгосрочных сценариев развития просто нет.

"Выжить любым способом"

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что КНДР заговорила по-другому под давлением Пекина. "Китай проголосовал за введение реальных санкций и соблюдает их. Ким (Чен Ын), когда пришел к власти, начал демонстрировать, что Китай ему не указ, он сам глава великой страны. У корейцев непростая история в этом отношении — они находятся между Китаем и Японией. В конце XIX века корейский король провозгласил себя императором — в Китае император, в Японии император, и у нас будет император. Амбиции на таком уровне. И точно так же Ким хотел показать себя равным, главой великой державы, но экономика возобладала над амбициями", — говорит эксперт.

"Северную Корею во внешней политике шарахает из стороны в сторону. Но это сознательные шараханья. За этими зигзагами есть определенная мысль, и мысль рациональная. Угрожая, что все взорвет, Пхеньян проверял: а вдруг уступят? Не получилось — и развернулись на 180 градусов. Теперь мы самые главные сторонники мира и дружбы! Киму сейчас нужен образ миротворца. Перед встречей с Дональдом Трампом ему важно выглядеть человеком, который очаровал мир, а не напугал. Расчет тут тонкий — может, санкции снимут, может, финансирование подбросят — деньги КНДР необходимы", — объясняет Макаркин.

Резкая смена курса для Пхеньяна — лишь тактика, уверен эксперт. "А стратегия одна — выжить! Выжить любым способом — либо шантажом, либо миром. Про объединение только разговоры. Северная Корея всерьез на это не рассчитывает. Ким (Чен Ын) помнит такие фамилии: Горбачев и Хонеккер. Будут улыбки, много теплых слов, будет возвращение политики "солнечного тепла" Ким Дэ Чжуна (президента Южной Кореи в 1998-2003 годах. — Прим. ред.), за которую Ким Дэ Чжун получил Нобелевскую премию мира. Но Пхеньян проследит за тем, чтобы это солнце не сожгло Ким Чен Ына", — уверен замдиректора Центра политических технологий.

По его мнению, прогресс в отношениях Севера и Юга возможен. "Но продвижение будет со скоростью не быстроногого Ахиллеса, а черепахи. Этот саммит — пролог встречи Ким Чен Ына с Трампом, и довольно удачный. Лидер КНДР даже зашел на территорию Южной Кореи и постоял там — одну минуту. Но я хотел бы предостеречь от эйфории: все вопросы решат, границы откроют, разоружатся! Ким будет держаться до конца, особенно в вопросе открытости, точнее, закрытости страны".